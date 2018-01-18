В поле 107 платежки запишите январь.

Для НДФЛ налоговый период — год, но перечисляет налог компания чаще. Заполнить поле можно двумя способами. Первый способ — поставить крайний срок уплаты налога, так как точная дата предусмотрена кодексом (п. 8 приложения 2 к приказу Минфина России от 12.11.13 № 107н). Второй — записать месяц, в котором работник получил доход, как считают в ФНС (письмо от 01.09.16 № БС-3-11/4028@).

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Банк проводит НДФЛ раньше зарплаты

Сотрудник получает доход на дату выплаты компенсации за отпуск. Не важно, за какой период он не отгулял дни. Налог с зарплаты за январь и компенсации можно перечислить одной платежкой.

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