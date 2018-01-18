5518 января 2018

Работники часто приносят больничный лист через несколько месяцев. Поэтому директор требует, чтобы работники, в том числе совместители, приносили листки в течение недели после выхода с больничного. Руководитель хочет установить это правило в приказе. Такой приказ законный?

Темы:

отвечает:

Требование директора незаконно.

Чтобы получить пособие, работник имеет право представить больничный в компанию в течение полугода с даты, когда закрыл больничный (ч. 1 ст. 12Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.