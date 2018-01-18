Работники часто приносят больничный лист через несколько месяцев. Поэтому директор требует, чтобы работники, в том числе совместители, приносили листки в течение недели после выхода с больничного. Руководитель хочет установить это правило в приказе. Такой приказ законный?
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