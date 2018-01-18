Сотрудница вправе получать пособие по беременности и работать по договору подряда.

Сотрудница вправе не уходить в декрет и продолжать работать хоть до самых родов. Но в этом случае пособие ей не положено. Работать неполный день и получать пособие вправе сотрудница, которая находится в отпуске по уходу за малышом (ст. 256 ТК РФ). В случае с декретными такого правила нет (письмо Роструда от 24.05.13 № 1755-ТЗ).

В то же время у сотрудницы есть возможность выполнять работу и сохранить право на декретные. Для этого нужно заключить с работницей договор подряда. Вознаграждение по такому договору не влияет на право получать декретные, но заключать такой контракт нужно с осторожностью. Если проверяющие переквалифицируют его в трудовой, то доначислят взносы.

Чтобы избежать проблем, заключайте контракт на конкретные задания и назначьте выплату на каждое. После работы подписывайте акты. В договоре не устанавливайте условия и график работы, а также другие положения, которые предусматривают трудовые отношения.