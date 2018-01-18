Да, примените районный коэффициент к зарплате сотрудника.

За работу в местностях с особыми климатическими условиями положена надбавка. На сколько повышать зарплату, зависит от районного коэффициента (ст. 148 ТК РФ). В Челябинской области зарплату надо увеличивать на 15 процентов (постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 28.02.74 № 46/7). В Санкт-Петербурге районного коэффициента нет.

Компания расположена в Санкт-Петербурге. Но для величины зарплаты значение имеет не место, где находится организация, а место работы сотрудника (письмо Минфина России от 13.11.10 № 03-03-07/39). ТК РФ не устанавливает особенностей для надомников (ст. 310 ТК РФ). Условие о месте работы компания прописывает в договоре (письмо Роструда от 07.10.13 № ПГ/8960-6-1). Раз сотрудник будет находиться в Челябинске, платите ему с учетом повышающего коэффициента.