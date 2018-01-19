2519 января 2018

Открываем розничный магазин. Оплату будем принимать в том числе по картам. В такой деятельности покупатели очень часто оформляют возвраты. Как поступить, если покупатель оплатит товар одной картой, а деньги потребует вернуть уже на другую?

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отвечает:

Вы вправе возвращать деньги за товар на другую карту.

ЦБ РФ устанавливает правила расходования наличной выручки. В частности, компания не вправе вернуть покупателю наличные за товар, который он оплатил картой (п. 2 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У). Если нарушить правило, возможен штраф на компанию в 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ).

Покупатель не всегда может предъявить карту, которой он рассчитывался за товар. Например, «физик» может потерять карту, у пластика может закончиться срок действия и пр. Это не значит, что покупатель лишается права вернуть свои деньги. На такой случай банки, которые обслуживают компанию и карту покупателя, устанавливают правила возврата денег (письмо Банка России от 01.08.11 № 112 Т). Поэтому клиент может предъявить другую свою карту. В таком случае продавец проведет возврат по кассе.

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