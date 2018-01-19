Да, нужно учесть доходы.

Собственник склада — учредитель, который владеет 100 процентами уставного капитала. Имущество, которое дарит компании учредитель с долей в уставном капитале более чем 50 процентов, не нужно учитывать в доходах (п. 8 ст. 250, подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

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В вашем случае учредитель передает не сам склад, а только право пользования. Имущественные права — это не то же самое, что имущество (п. 2 ст. 38 НК РФ). Поэтому учтите в доходах рыночную стоимость аренды склада (письмо Минфина России от 10.07.17 № 03-03-06/1/43596).

Чтобы определить рыночную стоимость, не обязательно нанимать оценщика. Вы можете сами определить цену. Для этого изучите сайты в интернете или возьмите прайсы у организаций, которые сдают склады в аренду. Если до этого учредитель сдавал в аренду склад за плату, то стоимость аренды будет рыночной. Цену определите в бухгалтерской справке. А к ней приложите прайсы, скриншоты с сайтов и пр.

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