1819 января 2018

У нашей компании один учредитель. У него в собственности есть склад, который он хочет передать компании в безвозмездное пользование. Надо ли отражать доходы по налогу на прибыль от бесплатного пользования?

Темы:

отвечает:

Да, нужно учесть доходы.

Собственник склада — учредитель, который владеет 100 процентами уставного капитала. Имущество, которое дарит компании учредитель с долей в уставном капитале более чем 50 процентов, не нужно учитывать в доходах (п. 8 ст. 250, подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

В вашем случае учредитель передает не сам склад, а только право пользования. Имущественные права — это не то же самое, что имущество (п. 2 ст. 38 НК РФ). Поэтому учтите в доходах рыночную стоимость аренды склада (письмо Минфина России от 10.07.17 № 03-03-06/1/43596).

Чтобы определить рыночную стоимость, не обязательно нанимать оценщика. Вы можете сами определить цену. Для этого изучите сайты в интернете или возьмите прайсы у организаций, которые сдают склады в аренду. Если до этого учредитель сдавал в аренду склад за плату, то стоимость аренды будет рыночной. Цену определите в бухгалтерской справке. А к ней приложите прайсы, скриншоты с сайтов и пр.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.