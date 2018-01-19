3219 января 2018

Получили требование на камералке декларации. Инспекторы требуют представить пояснения или сдать уточненку. Мы нашли ошибку, поэтому уточнили отчет. Пояснения не сдавали, за это налоговики выписали штраф в 5 тыс. рублей. Правы ли проверяющие?

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отвечает:

Штраф незаконный.

На камеральной проверке инспекторы вправе требовать пояснения, если обнаружат ошибки или противоречия в отчетности. Если налоговики выставили требование, у компании всегда есть выбор — составить пояснения или сдать уточненку (п. 3 ст. 88 НК РФ). Об обоих вариантах инспекторы всегда сообщают в требовании.

Инспекторы вправе оштрафовать компанию, если она не исполнит требование в течение пяти рабочих дней. Штраф — 5 тыс. рублей по статье 129.1 НК РФ. Ваша компания требование исполнила — вы сдали в ответ уточненку. Значит, налоговики не вправе штрафовать организацию. Чтобы оспорить решение, направьте жалобу в УФНС.

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