1619 января 2018

С 1 января работаем на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Мы торгуем оптом. Но недавно компания начала заниматься еще и перевозкой грузов, поэтому водители каждый месяц и перед рейсами должны проходить обязательные медосмотры. Для этого заключили договор с поликлиникой. Мы вправе учитывать стоимость осмотров?

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отвечает:

Да, вы вправе учесть такие расходы.

Компании на упрощенке списывают затраты, которые названы в закрытом перечне. Кодекс разрешает учитывать материальные расходы. Что к ним относить, компания определяет по списку из главы 25 НК РФ.

Услуги сторонних организаций по производственному контролю относятся к материальным (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ). К тому же без медицинских осмотров компания не сможет выпускать водителей в рейс, а значит, вести деятельность (приложение 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.11 № 302н).

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