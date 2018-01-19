Да, вы вправе учесть такие расходы.

Компании на упрощенке списывают затраты, которые названы в закрытом перечне. Кодекс разрешает учитывать материальные расходы. Что к ним относить, компания определяет по списку из главы 25 НК РФ.

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Услуги сторонних организаций по производственному контролю относятся к материальным (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ). К тому же без медицинских осмотров компания не сможет выпускать водителей в рейс, а значит, вести деятельность (приложение 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.11 № 302н).