1819 января 2018

Веду учет у предпринимателя. Бизнесмен закупает детские игрушки у производителей и затем перепродает их оптом в розничные магазины либо поштучно частным клиентам. У предпринимателя есть менеджер по закупкам. Бизнесмен оформил банковскую карту и передал ее менеджеру, чтобы тот оплачивал товар. Вправе ли предприниматель учитывать расходы, которые оплатил менеджер по карте?

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отвечает:

Да, конечно.

Передавать личную карту другому «физику» нельзя. В то же время товар оплачивает предприниматель со счета, который он открыл для деятельности. Ведь банковская карта привязана к счету. Поэтому бизнесмен вправе учесть расходы на товар.

Признайте доход на дату, когда банк зачислит деньги на счет бизнесмена. На упрощенке доходы учитывают кассовым методом, то есть в день, когда бизнесмен получает деньги на счет или в кассу (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

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