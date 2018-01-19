Да, конечно.

Передавать личную карту другому «физику» нельзя. В то же время товар оплачивает предприниматель со счета, который он открыл для деятельности. Ведь банковская карта привязана к счету. Поэтому бизнесмен вправе учесть расходы на товар.

Важная статья:

О наличных и безналичных расчетах

Признайте доход на дату, когда банк зачислит деньги на счет бизнесмена. На упрощенке доходы учитывают кассовым методом, то есть в день, когда бизнесмен получает деньги на счет или в кассу (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).