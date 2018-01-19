819 января 2018

Приняли на работу иностранца. В трудовом договоре новичка мы записали отчество, как в его национальном паспорте. В страховом свидетельстве и заграничном паспорте отчества у иностранца нет, есть только фамилия и имя. Как записать сотрудника в СЗВ-М?

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отвечает:

Запишите в отчете фамилию и имя сотрудника. Отчество не записывайте.

Иностранец обязан принести работодателю не национальный, а заграничный паспорт с разрешением на временное проживание (ст. 65, 327.3 ТК РФ). Исключение у сотрудников, которые вправе находиться в России по национальному паспорту, — это приезжие из Белоруссии и Казахстана.

В заграничном паспорте записывают только фамилию и имя. По этому документу фонд оформляет иностранцу СНИЛС (постановление Правления ПФР от 11.01.17 № 2п).

Фонд сверяет сведения в СЗВ-М с данными, которые есть в базе ПФР. Так как иностранец получил СНИЛС без отчества, такие же сведения в базе фонда. Поэтому в СЗВ-М запишите только фамилию и имя работника (постановление Правления ПФР от 01.02.16 № 83п).

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