Запишите в отчете фамилию и имя сотрудника. Отчество не записывайте.

Иностранец обязан принести работодателю не национальный, а заграничный паспорт с разрешением на временное проживание (ст. 65, 327.3 ТК РФ). Исключение у сотрудников, которые вправе находиться в России по национальному паспорту, — это приезжие из Белоруссии и Казахстана.

В заграничном паспорте записывают только фамилию и имя. По этому документу фонд оформляет иностранцу СНИЛС (постановление Правления ПФР от 11.01.17 № 2п).

Фонд сверяет сведения в СЗВ-М с данными, которые есть в базе ПФР. Так как иностранец получил СНИЛС без отчества, такие же сведения в базе фонда. Поэтому в СЗВ-М запишите только фамилию и имя работника (постановление Правления ПФР от 01.02.16 № 83п).