Налоговики поставят филиал на учет по адресу регистрации офиса.

Крупные компании встают на учет в особом порядке. Инспекторы ставят их на учет в межрегиональной или межрайонной налоговой по крупнейшим налогоплательщикам (п. 1приложения к приказу Минфина России от 11.07.05 № 85н).

На обособленные подразделения крупнейших эти правила не распространяются. Обособленные офисы, в том числе филиалы и представительства, ставят на учет в обычных налоговых (п. 1 ст. 83 НК РФ). У вашей компании филиал. Сведения о таких подразделениях должны быть в ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 55 ГК РФ). Отдельно ставить филиал на учет не нужно (подп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ).

Во время переезда подайте в налоговую, которая занимается регистрацией, заявление по форме Р13001 (утв. приказом ФНС России от 25.01.12 № ММВ-7-6/25@). В нем запишите данные филиала. По этим сведениям инспекторы поставят его на учет по месту нахождения (п. 3 ст. 83 НК РФ).