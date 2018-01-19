Безопаснее выбить второй чек клиенту.

Продавец обязан выдать кассовый чек, когда рассчитывается с покупателем. То есть в момент, когда принимает деньги от клиента (ст. 1.1, ч. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Это правило действует и в том случае, если компания получает предоплату. Продавец выбивает чек с признаком способа расчета — «Аванс». Когда покупатель рассчитается окончательно, нужно пробить еще один чек с зачетом аванса (письмо ФНС России от 11.11.16 № АС-4-20/21345@).

В ФНС считают, что чека должно быть два, даже если компания получила полную предоплату. Поэтому после отгрузки безопаснее выбить еще один чек, хотя компания больше не получит денег от покупателя. В чеке запишите признак способа расчета — «Полный расчет» (таблица 28приложения 2 к приказу ФНС России от 21.03.17 № ММВ-7-20/229@). Сумма оплаты будет нулевой, при этом компания покажет в чеке зачет предоплаты.