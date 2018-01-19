3319 января 2018

Решили принять на работу совместителя. График — пятидневка по два часа в день. Новичок согласился работать без обеденных перерывов. Вправе ли мы записать такое условие в трудовом договоре?

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отвечает:

Вы вправе отменить перерыв совместителю.

По общему правилу работодатель обязан предоставить совместителю перерыв на обед и отдых не менее 30 минут в день. С 29 июня 2017 года действует исключение — компания вправе отменить перерыв сотруднику, который работает не больше четырех часов в день (ст. 108 ТК РФ).

В вашем случае совместитель работает в компании на условиях неполного рабочего времени — два часа в день. А значит, вы вправе отменить время отдыха. Чтобы исключить время обеда из графика работника, внесите изменения в правила внутреннего распорядка. А если у сотрудника индивидуальный график, пропишите это в трудовом договоре. 

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