Вы вправе отменить перерыв совместителю.

По общему правилу работодатель обязан предоставить совместителю перерыв на обед и отдых не менее 30 минут в день. С 29 июня 2017 года действует исключение — компания вправе отменить перерыв сотруднику, который работает не больше четырех часов в день (ст. 108 ТК РФ).

В вашем случае совместитель работает в компании на условиях неполного рабочего времени — два часа в день. А значит, вы вправе отменить время отдыха. Чтобы исключить время обеда из графика работника, внесите изменения в правила внутреннего распорядка. А если у сотрудника индивидуальный график, пропишите это в трудовом договоре.