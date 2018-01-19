Вы вправе применять пониженный тариф по страховым взносам.

Компания на упрощенке, которая занимается льготными видами деятельности, вправе платить взносы по пониженным тарифам. Для этого организация должна получать от льготного бизнеса не менее 70 процентов доходов (п. 6 ст. 427 НК РФ). Еще одно условие — доходы с начала года не должны превысить 79 млн рублей.

В списке льготных видов деятельности нет ремонта домов и квартир. Но есть общий — строительство (подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ). В этот вид деятельности входят прочие отделочные и завершающие работы (раздел F ОКВЭД, утв. приказом Росстандарта от 31.01.14 № 14-ст). А значит, компания вправе применять льготу. Это подтверждают и чиновники (письма Минфина России от 19.04.17 № 03-15-06/23535, от 04.04.17 № 03-15-06/19751).