Правило начнет действовать с 1 июля 2018 года.

Раньше компании и предприниматели применяли ККТ при расчетах наличными и картами. Это предусматривала старая редакция Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ. Новая редакция требует использовать ККТ при расчетах всеми электронными средствами платежа.

Из переходных положений следует, что можно на год отложить применение ККТ по тем операциям, по которым продавец раньше не пробивал чеки. Поэтому при оплате через банк обязательно выбивать чек только с 1 июля 2018 года (п. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290-ФЗ).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>