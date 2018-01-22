3422 января 2018

Продавец обязан провести операцию на онлайн-кассе, если покупатель вносит деньги через кассу банка. Так разъяснила ФНС в письме от 06.07.17 № ЕД-3-20/4592@. Когда начинает действовать это правило?

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отвечает:

Правило начнет действовать с 1 июля 2018 года.

Раньше компании и предприниматели применяли ККТ при расчетах наличными и картами. Это предусматривала старая редакция Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ. Новая редакция требует использовать ККТ при расчетах всеми электронными средствами платежа.

Из переходных положений следует, что можно на год отложить применение ККТ по тем операциям, по которым продавец раньше не пробивал чеки. Поэтому при оплате через банк обязательно выбивать чек только с 1 июля 2018 года (п. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290-ФЗ).

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