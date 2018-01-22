Используйте модель ККТ, которая будет пробивать чек в момент расчетов по аналогии с кассой интернет-магазинов.

Выбить кассовый чек нужно в момент расчетов (п. 2 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ). Как только банк подтвердит, что исполнил распоряжение покупателя о переводе денег, считается, что клиент рассчитался (п. 3 ст. 16.1 Закона от 07.02.92 № 2300–1). Именно в этот момент нужно оформить чек.

Организовать порядок можно так. В договоре с покупателем пропишите момент и способ расчета. Дополните договор с банком, через который покупатель внесет деньги. Запишите, что банк направляет подтверждение оплаты, как это делает оператор электронных денег (ч. 14 ст. 7Федерального закона от 27.06.11 № 161-ФЗ).

ККТ настройте так, чтобы выбивать чек, как поступит подтверждение. Чек нужно выдать в момент расчетов, поэтому логично направить его на почту или номер телефона покупателя. Контакты возьмите, когда заключите договор.

Если не сможете организовать работу так, чтобы выбивать чек в момент расчетов, то после 1 июля 2018 года вас могут привлечь к административной ответственности.

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