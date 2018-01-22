3122 января 2018

Налоговая требует выписку из учетной политики нашего ООО о том, как наши участники распределяют дивиденды. В нашей политике этого нет, а нужно? Разве недостаточно, что в уставе прописано, как мы распределяем прибыль между учредителями?

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отвечает:

Представьте налоговикам выписку из устава и протокол собрания учредителей.

Учредители распределяют прибыль пропорционально своим долям или могут прописать любой другой порядок в уставе компании (п. 2 ст. 28 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ). Каждый раз, чтобы разделить прибыль, нужно оформить об этом решение учредителей — протокол общего собрания (подп. 3 п. 2 ст. 67.1 ГК РФ, п. 1 ст. 28 закона № 14-ФЗ). В протоколе прописывают, какую часть прибыли потратят на дивиденды. Выплату каждому участнику рассчитывают по правилам из устава компании, а сам расчет оформляют бухгалтерской справкой.

В учетной политике компания прописывает способы ведения бухгалтерского и налогового учета (ст. 8 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ, ст. 11 НК РФ). Закон не предусматривает выбор способа учета дивидендов в зависимости от того, как компания распределяет прибыль. Поэтому расчет дивидендов — это не элемент учетной политики. Вы не обязаны прописывать порядок.

По требованию инспекторов представьте документы, которые подтверждают порядок распределения дивидендов: копию устава, протокол общего собрания, бухгалтерскую справку. Также в ответе на требование сообщите, что не обязаны писать в учетной политике порядок распределения чистой прибыли на дивиденды учредителям.

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