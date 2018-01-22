Электронный больничный подтверждает расходы на пособие за первые три дня.

С 1 июля компании по всей стране могут подключиться к обмену с медицинскими организациями и фондом электронными больничными. Для этого нужно получить доступ к личному кабинету на сайте cabinets.fss.ru (см. «УНП» № 24, 2017, стр. 9 «Как работать с новыми электронными больничными в кабинете ФСС»).

Важная статья:

Как работать с новыми электронными больничными

В виртуальном больничном электронную визу ставит врач и представитель компании (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Электронный листок имеет такую же силу, как и бумажный вариант (ст. 6 Федерального закона от 06.04.11 № 63-ФЗ). Поэтому именно он подтверждает выплату пособия как для ФСС, так и для учета расходов.

Электронные листки не нужно распечатывать. Компания оформляет расчет пособий бухгалтерской справкой, в которую вносит номер листка. Налоговики могут проверить документ в базе по этому номеру. Тем не менее налоговики, которых мы опросили, советуют дополнительно печатать бумажную копию, чтобы предъявить ее на случай проверки.

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