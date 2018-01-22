Инспекторы законно отказали в регистрации новой компании.

Налоговики вправе признать компанию недействующей, если она не проводит операцию по счетам и не сдает отчетность в течение года. Если инспекторы примут такое решение, то исключат компанию из госреестра (ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ).

Причины для отказа в регистрации новых компаний прописаны в статье 23 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ. Одна из них — когда учредителем или директором собирается быть «физик», который бросил компанию с долгами. Если инспекторы исключили ее из ЕГРЮЛ в течение последних трех лет, то в регистрации новой компании откажут. Оспорить отказ не получится и в суде (постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.07.17 № Ф05-8631/2017).

Заплатить налоги за несуществующую компанию невозможно. Поэтому учредитель не сможет ускорить создание новой компании. Ему нужно ждать, пока пройдет три года после того, как из ЕГРЮЛ исключили организацию с налоговыми долгами. Только по истечении этого срока учредитель сможет зарегистрировать новую компанию.

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