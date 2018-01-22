Проверьте, верно ли продавец рассчитал НДС. Если в счете-фактуре все в порядке, проблем с вычетом быть не должно.

Продавец по-особому считает НДС с продажи автомобиля, если купил его у «физика». Ставка по налогу в этом случае — 18/118. А налоговой базой будет разница между выручкой от продажи и ценой, которую компания заплатила «физику» (п. 5.1 ст. 154, п. 4 ст. 164 НК РФ, письмо ФНС России от 27.05.15 № ГД-4-3/8953@). Если разница между покупной и продажной стоимостью небольшая, налог тоже будет маленький.

Счет-фактура подтверждает право на вычет, если продавец верно записал налоговую ставку и налог. В документе не должно быть ошибок, которые мешают идентифицировать продавца и покупателя (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ).

Проверьте, чтобы салон прописал в графе 7 счета-фактуры ставку 18/118, а в графе 5 — разницу между ценой продажи и покупки (подп. «д», «з» п. 2 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Перемножьте показатели граф 5 и 7 счета-фактуры и проверьте, совпадает ли с результатом сумма НДС, которую прописал поставщик в графе 8.

Даже если в договоре прописана обычная ставка налога, к вычету можно взять только НДС с межценовой разницы по счету-фактуре.