1122 января 2018

Наша компания разработала программу, аналогов которой нет на рынке. Клиенты по договору покупают у нас право пользования программой. По условиям контракта покупатели платят всю сумму в течение пяти рабочих дней после подписания договора. Заключаем договоры на полгода или год. Надо ли сразу учитывать всю сумму в доходах или это аванс?

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отвечает:

В данном случае учитывайте доходы равномерно.

Компания, которая ведет учет методом начисления, признает доходы в периоде, когда их получила (п. 1 ст. 271 НК РФ). Эта дата не зависит от дня, когда покупатель заплатил по договору.

При этом, если нельзя установить связь между доходами и расходами, компания сама решает, как отражать выручку с учетом принципа равномерности (п. 2 ст. 271 НК РФ). Раз контракт длится несколько месяцев, признавайте доходы в конце каждого месяца.

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