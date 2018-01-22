В данном случае учитывайте доходы равномерно.

Компания, которая ведет учет методом начисления, признает доходы в периоде, когда их получила (п. 1 ст. 271 НК РФ). Эта дата не зависит от дня, когда покупатель заплатил по договору.

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При этом, если нельзя установить связь между доходами и расходами, компания сама решает, как отражать выручку с учетом принципа равномерности (п. 2 ст. 271 НК РФ). Раз контракт длится несколько месяцев, признавайте доходы в конце каждого месяца.