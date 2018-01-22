1822 января 2018

Вправе ли ГИТ требовать исполнения предписания через суд?

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отвечает:

Большинство судов считает, что инспектор имеет право подать иск о понуждении исполнить предписание.

Уплата штрафа за отказ исполнять предписание не означает, что про требования инспектора можно забыть. Контролер пойдет в суд и попросит обязать компанию выполнить предписание. Большая часть судов поддерживает ГИТ. Если компания пренебрегает своими обязанностями, то нарушает закон. Поэтому выполнит предписание в судебном порядке.

Однако есть суды, которые придерживаются иной точки зрения. Закон не предоставляет инспекторам права требовать исполнения предписания через суд. У них есть иная мера воздействия — штраф по ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ. Также часть судов проверяет законность предписания. Если, например, инспектор превысил полномочия и разрешил трудовой спор, суд встанет на сторону компании.

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