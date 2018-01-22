Смягчить наказание директору помогут признание вины, содействие ГИТ, совершение нарушения впервые и его устранение. Дополнительно учтут наличие детей.

Во время проверки или при обжаловании ее результатов обратите внимание инспектора и суда на смягчающие обстоятельства (ст. 4.2 КоАП РФ). Они позволят снизить штраф в пределах санкции или получить вместо него предупреждение.

Раскаяние и содействие ГИТ. Если нарушение очевидное, не отрицайте его. Признание вины, раскаяние и предоставление инспектору документов позволят избежать максимального штрафа (решения Приморского краевого суда от 08.07.2015 по делу № 7-21-785, Октябрьского районного суда г. Саратова от 21.06.2016 по делу № 12–108/2016).

Устранение нарушений. Выдайте работникам задолженность вместе с расчетными листками до вынесения постановления о назначении наказания. Если есть и другие смягчающие факторы, штраф могут заменить предупреждением (решение Свердловского районного суда г. Красноярска от 05.04.2016 по делу № 12–101/2016).

Привлечение к ответственности впервые. Инспекторы и суды считают смягчающим обстоятельством то, что ранее директора не привлекали к административной ответственности (постановление Забайкальского краевого суда от 04.05.2016 по делу № 4а-140/2016).

Дети-иждивенцы. Директор — физическое лицо, поэтому он может ссылаться на «человеческие» факторы (ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ). Руководителю-женщине штраф уменьшат, если она беременна или имеет малолетнего ребенка (п. 10 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ). Судебная практика показывает, что из-за наличия детей-иждивенцев наказание смягчают директорам любого пола (постановление ВС РТ от 10.07.2015 № 4а-792 м/2015).