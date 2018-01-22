Поездку дистанционщика в офис оформляйте командировкой. Он обязан возместить транспортные расходы в размере среднего заработка, если откажется от командировки по неуважительной причине. Также за отказ ему грозит замечание или выговор.

Дистанционщик может отказаться от командировки. Довод — характер отношений не предполагает служебные поездки. Это неверная позиция. При дистанционной работе сотрудник выполняет обязанности вне места нахождения компании, ее филиала или представительства. Командировка предполагает, что сотрудник на определенный срок покидает место постоянной работы (ч. 1 ст. 166 ТК РФ). Каких-либо исключений для дистанционщиков нет.

Таким образом, компания вправе командировать дистанционщика, в том числе и в головной офис. Минтруд подтверждает этот вывод в письме от 09.06.2017 № 14–2/ООГ-4733. Аналогичной позиции придерживается и Минфин (письмо от 25.03.2016 № 03-03-06/1/16904).

Компания возмещает дистанционщику расходы на поездку. Например, стоимость билета на поезд. Если он откажется от поездки по неуважительным причинам, то обязан возместить стоимость билета, не превышающую его среднемесячный заработок. Это материальный ущерб, который возник у компании по его вине (заочное решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 25.08.2016 по делу № 2–4113/2016).

Уважительной причиной отказа от командировки может быть, например, болезнь работника.

Кроме того, за отказ от служебной поездки компания вправе объявить дистанционщику замечание или выговор. При наличии неснятых или непогашенных взысканий можно уволить по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.