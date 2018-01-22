Во время домашнего ареста работник мог подать иск через представителя. Значит, пропустил срок на обращение в суд по неуважительной причине.

Работники используют разные доводы, чтобы обосновать пропуск срока на обращение в суд. Обычно они утверждают, что болели, были в командировке или ждали ответ ГИТ. Самое популярное объяснение работника — болезнь помешала доехать до суда или почты.

Но суды указывают, что в этом случае можно передать иск через курьера или попросить родственника отнести документ на почту.

В одном деле работница оспаривала увольнение за повторный проступок (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Представитель компании заявил о пропуске месячного срока на подачу иска. Работница утверждала, что болела. В подтверждение представила больничный лист. Суд указал, что работница могла подать иск через представителя. Кроме того, после увольнения она обращалась в трудовую инспекцию. Значит, у нее была также и возможность подать иск (апелляционное определение Самарского областного суда от 05.02.2015 по делу № 33–1228/2015).

Описанный случай как раз подходит под ситуацию с домашним арестом. Если их сравнить, можно утверждать, что домашний арест не мешает обратиться в суд. Иск можно подать через представителя или курьера.

Работник оспаривал увольнение в связи с истечением срока трудового договора. Он обратился в суд несвоевременно. Довод о том, что домашний арест мешал подать иск, не сработал. Арест не был снят, однако работник в итоге подал иск. Значит, мог сделать это и раньше (апелляционное определение Ульяновского областного суда от 07.07.2015 по делу № 33–2797/2015).