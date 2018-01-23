К представительским относятся расходы на официальный прием — завтрак, обед, ужин, буфет для представителей контрагентов.

В расходы входит оплата услуг переводчика, доставка от гостиницы или от места принимающей стороны к месту, где проходит мероприятие (п. 2 ст. 264НК РФ). Представительские не должны превышать 4 процентов от расходов на оплату труда за отчетный период.

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