3523 января 2018

Директор едет в командировку, чтобы встретиться с контрагентом. Какие расходы можно учесть как представительские?

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отвечает:

К представительским относятся расходы на официальный прием — завтрак, обед, ужин, буфет для представителей контрагентов.

В расходы входит оплата услуг переводчика, доставка от гостиницы или от места принимающей стороны к месту, где проходит мероприятие (п. 2 ст. 264НК РФ). Представительские не должны превышать 4 процентов от расходов на оплату труда за отчетный период.

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