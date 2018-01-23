3423 января 2018

Директор едет в командировку, чтобы встретиться с контрагентом. Какие документы нужно составить по итогам встречи, чтобы учесть расходы как представительские?

Темы:

отвечает:

Составьте план мероприятия.

В плане запишите цели, место, дату, список контрагентов и сотрудников компании, которые будут участвовать во встрече. После возвращения директор должен составить отчет о поездке и мероприятии (письмо Минфина России от 10.04.14 № 03-03-РЗ/16288).

В нем нужно отразить результаты встречи. К отчету необходимо приложить документы, подтверждающие затраты.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.