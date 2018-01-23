Составьте план мероприятия.
В плане запишите цели, место, дату, список контрагентов и сотрудников компании, которые будут участвовать во встрече. После возвращения директор должен составить отчет о поездке и мероприятии (письмо Минфина России от 10.04.14 № 03-03-РЗ/16288).
- Важная статья:
- Страховка: две спорные ситуации с расходами
В нем нужно отразить результаты встречи. К отчету необходимо приложить документы, подтверждающие затраты.
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