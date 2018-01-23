По ставке 10 процентов.

Доходы от использования в России прав интеллектуальной собственности облагаются по ставке 20 процентов (подп. 4 п. 1 ст. 309 НК РФ). Но по международному договору роялти облагается налогом в стране, где возникают доходы, по ставке не выше 10 процентов.

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Что на этот раз запутанного в декларации по налогу на прибыль

Если доход считается роялти, то вы будете удерживать налог по пониженной ставке. Но для этого контрагент должен подтвердить, что он постоянно находится в Австралии и вправе получать доход.

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