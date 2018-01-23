523 января 2018

По какой ставке удерживать налог на прибыль с доходов от использования прав интеллектуальной собственности?

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отвечает:

По ставке 10 процентов.

Доходы от использования в России прав интеллектуальной собственности облагаются по ставке 20 процентов (подп. 4 п. 1 ст. 309 НК РФ). Но по международному договору роялти облагается налогом в стране, где возникают доходы, по ставке не выше 10 процентов.

Если доход считается роялти, то вы будете удерживать налог по пониженной ставке. Но для этого контрагент должен подтвердить, что он постоянно находится в Австралии и вправе получать доход.

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