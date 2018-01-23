Наша компания на вмененке, перевозим грузы на автомобилях. Со следующего месяца займемся торговлей. Для этого в Василеостровском районе Петербурга установим на улицах два киоска без торговых залов. С такого вида торговли статья 346.26 НК РФ разрешает платить единый налог. Нужно ли вставать на учет по новому виду деятельности?
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