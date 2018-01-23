1423 января 2018

Наша компания на вмененке, перевозим грузы на автомобилях. Со следующего месяца займемся торговлей. Для этого в Василеостровском районе Петербурга установим на улицах два киоска без торговых залов. С такого вида торговли статья 346.26 НК РФ разрешает платить единый налог. Нужно ли вставать на учет по новому виду деятельности?

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отвечает:

Да, встаньте на учет в инспекцию по новому виду деятельности.

Для этого подайте заявление по форме ЕНВД-1 (утв. приказом ФНС России от 11.12.12 № ММВ-7-6/941@).

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