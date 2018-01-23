Сначала бизнесмен снимется с учета в старой налоговой.

Для этого в течение пяти рабочих дней после прекращения работы надо подать заявление по форме ЕНВД-4. В вашем случае это дата регистрации по новому адресу. После этого предприниматель должен подать заявление по форме ЕНВД-2 о постановке на учет уже в новую ИФНС.

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Как без лишних сложностей перейти на упрощенку с 2018 года

Срок — пять рабочих дней с даты начала деятельности. Если пропустите срок, инспекторы оштрафуют предпринимателя на 10 тыс. рублей (ст. 116 НК РФ).