Да, при расчете налога учитывают работников, с которыми у компании действуют трудовые и гражданско-правовые договоры (ст. 346.27 НК РФ).
1623 января 2018
Предоставляем бытовые услуги. Директор планирует нанять еще двух подрядчиков. Их тоже надо будет включить в физический показатель?
Тема: ЕНВД
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Форма № ЕНВД-2. Заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Форма № ЕНВД-1. Заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Пример заполнения заявления организации о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД
- Пример заполнения заявления предпринимателя о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД
- Форма № ЕНВД-4. Заявление о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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