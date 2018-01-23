1623 января 2018

Предоставляем бытовые услуги. Директор планирует нанять еще двух подрядчиков. Их тоже надо будет включить в физический показатель?

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отвечает:

Да, при расчете налога учитывают работников, с которыми у компании действуют трудовые и гражданско-правовые договоры (ст. 346.27 НК РФ).

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