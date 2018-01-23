5523 января 2018

Продаем бытовые товары. Оплату принимаем как наличкой, так и банковскими картами. Клиент хотел расплатиться чужой картой — на ней было женские имя и фамилия. Когда кассир потребовал паспорт, покупатель расплатился наличкой и пообещал пожаловаться на магазин в Роспотребнадзор. Разве мы что-то нарушили?

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отвечает:

У кассира есть основания потребовать паспорт у клиента, который оплачивает товар картой.

Продавцы, которые получают выручку больше лимита, обязаны принимать к оплате карты. Если не выполнить требование, компанию оштрафуют на 50 тыс. рублей (ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ). Судьи оставят штраф в силе, если кассир отказался принимать оплату без причин (определение ВС РФ от 08.06.17 № 307-АД17-6507).

Если покупатель платит картой, кассир должен идентифицировать клиента (п. 3 из письма Банка России от 02.10.09 № 120-Т). Порядок зависит от внутренних правил банка, который обслуживает терминалы компании.

Как правило, кассир должен проверить срок действия карты, признаки подделки, Ф.И.О. и наличие подписи на карте. Если у сотрудника есть сомнение, он вправе попросить паспорт. Ведь рассчитываться пластиковой картой вправе только ее держатель (ст. 854 ГК РФ).

В вашем случае покупатель явно хотел оплатить товар чужой картой. А значит, отказали вы не безосновательно.

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