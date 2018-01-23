Впервые отчитаться в ПФР о стаже сотрудников нужно не позднее 1 марта 2018 года (п. 2 ст. 11 закона № 27-ФЗ). Подать сведения нужно на всех работников, которые были застрахованы в 2017 году. Исключений для работников, которые ушли на пенсию в середине года, нет, поэтому включите бывшего сотрудника в отчет.