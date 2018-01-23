Впервые отчитаться в ПФР о стаже сотрудников нужно не позднее 1 марта 2018 года (п. 2 ст. 11 закона № 27-ФЗ). Подать сведения нужно на всех работников, которые были застрахованы в 2017 году. Исключений для работников, которые ушли на пенсию в середине года, нет, поэтому включите бывшего сотрудника в отчет.
2823 января 2018
В августе один сотрудник ушел на пенсию. По просьбе работника мы сдали в фонд форму СЗВ-СТАЖ. Надо ли включать в СЗВ-СТАЖ за год бывшего сотрудника, который выше на пенсию?
Тема: Отчетность
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме
- по НДС
- Пример заполнения декларации по НДС за I квартал 2017 года
- Пример заполнения декларации по НДС налоговым агентом - плательщиком НДС
- Пример заполнения декларации по НДС налоговым агентом, который не является плательщиком НДС
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