Выдавать заем электронными деньгами рискованно.

По мнению налоговиков, компания вправе рассчитываться виртуальными деньгами и даже криптовалютой (письмо ФНС России от 03.10.16 № ОА-18-17/1027). Но выдать взаймы по закону можно только деньги либо имущество, которое можно идентифицировать (п. 1 ст. 807 ГК РФ). На электронном кошельке WebMoney не деньги, а виртуальная валюта, которая называется титульными знаками.

Виртуальная валюта не считается деньгами и имуществом. Поэтому, если компания даст в долг электронные деньги WebMoney, а контрагент не заплатит проценты, взыскать их не получится даже в суде (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.03.16 № 33–4472/2016).