2024 января 2018

Приняли образцы продукции у иностранного контрагента. Чтобы импортировать товар, мы оплатили услуги таможенного брокера. Вправе ли мы списать расходы на услуги брокера?

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отвечает:

Вы вправе списать расходы на оформление груза.

Расходы на услуги брокера прямо не названы в кодексе. Но компания вправе учитывать любые траты, если они обоснованны и подтверждены документами. Компания воспользовалась услугами брокера, чтобы получить образцы от иностранного контрагента. А они нужны для деятельности компании, значит, расходы обоснованны.

Услуги брокера можно учесть в прочих расходах (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Это подтверждают чиновники (письмо Минфина России от 04.07.14 № 03-03-06/1/32395).

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