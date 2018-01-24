Ваш директор не вправе получить имущественный вычет.

«Физик» вправе получить имущественный вычет на покупку квартиры или дома. Размер вычета — 2 млн рублей. С 1 января 2014 года вычет можно поделить между несколькими квартирами. Если первое жилье стоило меньше 2 млн рублей, то при покупке следующего можно получить неиспользованную часть вычета (ст. 220 НК РФ в ред. Федерального закона от 23.07.13 № 212-ФЗ).

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До 2014 года использовать вычет можно было только один раз, даже если квартира стоила меньше 2 млн рублей. Поправки в кодексе распространяются только на случай, если «физик» впервые использует вычет после 2014 года. Поэтому получить вычет со стоимости жилья по второй квартире не получится (письма Минфина России от 09.08.13 № 03-04-05/32329, от 09.08.13 № 03-04-05/32362).

Имущественный вычет также можно получить с процентов по кредиту. Лимит вычета — 3 млн рублей. Если директор не воспользовался вычетом раньше, его можно заявить сейчас (письмо Минфина России от 16.12.14 № 03-04-05/64922).