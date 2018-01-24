2024 января 2018

Можно ли сдать в аренду подарок учредителя и не отражать доходы?

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отвечает:

Компания не учитывает в доходах имущество, которое получила безвозмездно от учредителя с долей больше 50 процентов.

Но есть условие — имущество нельзя передавать третьей стороне в течение года (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). Передать актив можно в собственность, а можно только на время — сдать в аренду (ст. 607 ГК РФ). Минфин уточнил, что в кодексе речь идет о передаче третьей стороне в собственность (письмо от 04.09.17 № 03-03-06/1/56562).

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