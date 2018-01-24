3324 января 2018

У нас розничный магазин верхней одежды. Покупатель хочет вернуть пальто. Для этого он должен написать заявление на возврат. Форма заявления предусматривает паспортные данные, но покупатель отказывается их предоставлять. Как оформить возврат?

Тема:

отвечает:

В  заявлении необязательно писать реквизиты паспорта.

Паспортные данные относятся к персональным. А значит, взять их можно только с согласия покупателя (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ). Ваш покупатель такого согласия не дает, но это не отменяет его права вернуть товар и получить за него деньги.

Обычно покупатель пишет заявление, когда возвращает товар. В документе он сообщает паспортные данные. Но закон не требует, чтобы покупатель писал заявление (п. 1 ст. 25 Закона РФ от 07.02.92 № 2300 1). Поэтому нужно вернуть деньги без этой бумаги или по заявлению без паспортных данных.

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