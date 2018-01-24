В заявлении необязательно писать реквизиты паспорта.

Паспортные данные относятся к персональным. А значит, взять их можно только с согласия покупателя (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ). Ваш покупатель такого согласия не дает, но это не отменяет его права вернуть товар и получить за него деньги.

Обычно покупатель пишет заявление, когда возвращает товар. В документе он сообщает паспортные данные. Но закон не требует, чтобы покупатель писал заявление (п. 1 ст. 25 Закона РФ от 07.02.92 № 2300 1). Поэтому нужно вернуть деньги без этой бумаги или по заявлению без паспортных данных.