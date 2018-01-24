Компенсируйте сотруднику часть стоимости проезда.

«Физики», которые работают в районах Крайнего Севера, имеют право на дополнительные компенсации. В частности, один раз в два года компания оплачивает им проезд к месту отдыха и обратно (ст. 325 ТК РФ). Стоимость билетов работодатель компенсирует полностью, если сотрудник отдыхал в России.

Отдыхающим за границей тоже положена компенсация. Но им оплачивают билет не полностью. Компания компенсирует только стоимость перелета до ближайшего к месту пересечения границы РФ российского аэропорта (п. 10 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 12.06.08 № 455). Если рейс за границу прямой, то сотрудник должен представить справку от авиакомпании о стоимости перевозки по России. Средняя цена такой справки — 500 рублей.

Местные власти Мурманска утвердили иные правила. Сотрудникам не требуется брать справки. Если рейс прямой, то компания сама должна определить ближайший к границе аэропорт с международным сообщением на пути сотрудника.

Чтобы вычислить размер компенсации, надо рассчитать долю пути сотрудника по России. Для этого возьмите расстояние до ближайшего аэропорта и разделите на общее расстояние от места вылета до аэропорта прилета. Затем полученное значение умножьте на стоимость перелета.

Если по пути следования нет российского аэропорта, то определите расстояние до границы. Расстояния и ближайшие аэропорты можно найти по карте в интернете (п. 3.3 постановления правительства Мурманской области от 12.04.05 № 132-ПП).