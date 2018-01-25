Покупатель заполнит раздел 2 декларации.

В строке 060 он отразит налог к уплате в бюджет суммарно по всем операциям. Эта сумма у покупателя на общей системе чаще всего будет равна нулю. Поскольку покупатель в одном квартале исчислит НДС и заявит эту же сумму налога к вычету при условии, что принял металлолом на учет и получил счет-фактуру.

Заполнять раздел 2 отдельно по каждому продавцу не нужно. ФНС подготовит письмо о том, как покупателю заполнять раздел 2, в том числе какой код операции отражать в строке 070.

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