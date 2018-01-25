5125 января 2018

У нас небольшая компания, зарплатного проекта нет. Деньги перечисляем сотрудникам на их карточки. Один работник попросил перечислять его зарплату на карту супруги. Вправе ли мы выполнить его просьбу?

Тема:

отвечает:

Вы вправе перечислять зарплату жене сотрудника.

Компания и сотрудник договариваются, каким способом сотрудник будет получать зарплату: наличными в кассе либо на карту. В последнем случае не обязательно, чтобы карта принадлежала работнику. ТК РФ не запрещает перечислять деньги на карту другого «физика», если работник сообщил ее реквизиты (ч. 5 ст. 136 ТК РФ). Например, на карту супруги.

Способ выплаты вознаграждения стороны фиксируют в трудовом договоре или дополнении к нему. Поэтому одного желания работника мало, работодатель тоже должен согласиться переводить деньги стороннему «физику». Вы вправе отказать сотруднику, а в случае спора суд встанет на сторону работодателя (решение Кировского районного суда г. Астрахани Астраханской области от 10.12.15 № 2–6979/2015).

Работник должен написать заявление на перевод зарплаты на банковскую карту супруга. Попросите сотрудника приложить к документу справку из банка с реквизитами счета, чтобы избежать ошибок.

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