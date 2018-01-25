Вы вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Работник нарушает свои обязанности. За это вы вправе объявить замечание, выговор, а также уволить, если работник будет нарушать дисциплину неоднократно (ст. 192 ТК РФ). Если будете применять дисциплинарное взыскание, соблюдайте порядок из статьи 193 ТК РФ. В частности, наказание назначьте в течение месяца после того, как обнаружили проступок.

Например, отсчитывайте этот срок с момента, когда покупатель сделал запись в книге жалоб. В месяц не включайте время болезни и отпуска сотрудника. За каждый проступок назначайте одно наказание. Есть еще один действенный метод повлиять на продавца — пропишите в положении о премировании, что размер бонуса продавца будет зависеть от отзывов клиентов.