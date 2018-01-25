Да, конечно.

В данном случае вам нужно оформить совмещение должностей, так как директор будет выполнять обязанности начальника участка в пределах рабочего времени на основном месте.

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Инструкции по гражданской обороне раздавайте только новичкам

Возьмите у директора заявление с таким текстом «Прошу разрешить мне совмещение должности начальника участка на неопределенный срок без доплаты за выполняемую работу». В этом случае руководитель будет бесплатно выполнять дополнительные функции.