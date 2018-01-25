2025 января 2018

Наш директор — учредитель компании. Сейчас от нас уходит начальник участка и руководитель хочет замещать его, но без доплаты. Мы вправе это оформить?

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отвечает:

Да, конечно.

В данном случае вам нужно оформить совмещение должностей, так как директор будет выполнять обязанности начальника участка в пределах рабочего времени на основном месте.

Возьмите у директора заявление с таким текстом «Прошу разрешить мне совмещение должности начальника участка на неопределенный срок без доплаты за выполняемую работу». В этом случае руководитель будет бесплатно выполнять дополнительные функции.

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