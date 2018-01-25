Нет.

Если работник будет совмещать обязанности, не нужно менять название должности. Иначе потребуется оформлять перевод. Что касается оклада, обнулять его нет смысла. Оклад в штатном расписании не мешает директору работать бесплатно. Оклад начальника участка будет формировать фонд экономии зарплаты.

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Если же компания уберет оплату из расписания, а директор перестанет выполнять обязанности начальника участка и наймет нового работника, потребуется переделывать расписание.