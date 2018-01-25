1625 января 2018

Наш директор — учредитель компании. Сейчас от нас уходит начальник участка и руководитель хочет замещать его. В штатном расписании у нас две должности: генеральный директор и начальник участка. Для каждой должности предусмотрен оклад. Нужно ли менять должность в штатном расписании либо обнулять оклад начальника участка?

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отвечает:

Нет.

Если работник будет совмещать обязанности, не нужно менять название должности. Иначе потребуется оформлять перевод. Что касается оклада, обнулять его нет смысла. Оклад в штатном расписании не мешает директору работать бесплатно. Оклад начальника участка будет формировать фонд экономии зарплаты.

Если же компания уберет оплату из расписания, а директор перестанет выполнять обязанности начальника участка и наймет нового работника, потребуется переделывать расписание.

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