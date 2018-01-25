2825 января 2018

Мы делаем ремонт в офисе, но в нем продолжают работать сотрудники. В будние дни не получается выполнить отделку помещений. Мастер написал служебную записку с просьбой привлечь его к работе в субботу и воскресенье. Мы вправе привлечь сотрудника к работе на все выходные?

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отвечает:

Привлечь сотрудника к работе в выходные и праздники можно, только если на это есть основания.

А именно появились непредвиденные работы, от которых зависит дальнейшее нормальное функционирование компании (ч. 2 ст. 113 ТК РФ). Основания нужны, когда сотрудника с его согласия привлекает компания и когда работник выходит по своей инициативе. У вас основание есть, поэтому сотрудник вправе работать в выходные.

Пусть сотрудник назовет в служебной записке причину для работы в выходные. Рекомендую, чтобы сотрудник сразу написал в заявлении, что он хочет получить за работу: двойную оплату или дни отдыха.

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