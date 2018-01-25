Привлечь сотрудника к работе в выходные и праздники можно, только если на это есть основания.

А именно появились непредвиденные работы, от которых зависит дальнейшее нормальное функционирование компании (ч. 2 ст. 113 ТК РФ). Основания нужны, когда сотрудника с его согласия привлекает компания и когда работник выходит по своей инициативе. У вас основание есть, поэтому сотрудник вправе работать в выходные.

Пусть сотрудник назовет в служебной записке причину для работы в выходные. Рекомендую, чтобы сотрудник сразу написал в заявлении, что он хочет получить за работу: двойную оплату или дни отдыха.