Нет, если врач верно оформил листки.

В первом больничном должна стоять отметка в графе «Первичный», графа «Приступить к работе» должна быть пустой, а в графе «Иное» стоять код 31. Во втором листке должна быть отметка в графе «Продолжение больничного листа».

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Если оба листка врач оформил как первичные, то это будут два разных страховых случая. Тогда за первые три дня по каждому листку должна платить компания.

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