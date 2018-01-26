1526 января 2018

Директор хочет взять на работу женщину на позднем сроке беременности. Есть ли риск, что ФСС откажется возместить декретное пособие?

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отвечает:

Да, риск есть.

Компания не вправе отказать беременной женщине в работе (ст. 64 ТК). Но в ФСС могут посчитать, что работницу оформили в штат формально, чтобы возместить декретное пособие.

Если фонду удастся это доказать, то судьи признают отказ в возмещении законным (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18.09.2014 по делу № А19-16413/2013). Безопаснее собрать документы о том, что сотрудница была нужна организации и трудилась по специальности. Тогда есть шанс, что в споре с ФСС судьи поддержат компанию (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.03.2017 № Ф08-1047/2017).

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