Отражайте расчеты с сотрудником за обеды на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».

Компания может организовать питание сотрудников за свой счет. В этом случае обеды включают в расходы на оплату труда и учитывают на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Ваша компания покупает обеды и передает их за плату работникам. Это не оплата труда, для учета таких операций можно использовать счет 73.

Важная статья:

Платим НДФЛ после обеда

Компания сначала получает обеды у столовой. Так как в дальнейшем она будет передавать еду сотрудникам, можно учесть обеды на счете 41 «Товары». В учете сделайте проводки:

Дебет 41 Кредит 60 (76)

— отражена задолженность перед столовой за обеды для сотрудников;

Дебет 60 (76) Кредит 51

— оплачена стоимость обедов;

Дебет 73 Кредит 41

— отражена задолженность работника за обеды;

Дебет 20 (23, 25, 26) Кредит 70

— начислена зарплата сотруднику;

Дебет 70 Кредит 73

— удержана стоимость питания в столовой из зарплаты сотрудников.