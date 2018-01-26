1926 января 2018

Компания покупает у столовой обеды для своих сотрудников. Стоимость обедов удерживаем из зарплаты на основании заявления работников. Как это провести в бухучете?

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отвечает:

Отражайте расчеты с сотрудником за обеды на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».

Компания может организовать питание сотрудников за свой счет. В этом случае обеды включают в расходы на оплату труда и учитывают на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Ваша компания покупает обеды и передает их за плату работникам. Это не оплата труда, для учета таких операций можно использовать счет 73.

Компания сначала получает обеды у столовой. Так как в дальнейшем она будет передавать еду сотрудникам, можно учесть обеды на счете 41 «Товары». В учете сделайте проводки:

Дебет 41 Кредит 60 (76)
— отражена задолженность перед столовой за обеды для сотрудников;

Дебет 60 (76) Кредит 51
— оплачена стоимость обедов;

Дебет 73 Кредит 41
— отражена задолженность работника за обеды;

Дебет 20 (23, 25, 26) Кредит 70
— начислена зарплата сотруднику;

Дебет 70 Кредит 73
— удержана стоимость питания в столовой из зарплаты сотрудников.

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