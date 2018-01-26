Отражайте расчеты с сотрудником за обеды на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Компания может организовать питание сотрудников за свой счет. В этом случае обеды включают в расходы на оплату труда и учитывают на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Ваша компания покупает обеды и передает их за плату работникам. Это не оплата труда, для учета таких операций можно использовать счет 73.
- Важная статья:
- Платим НДФЛ после обеда
Компания сначала получает обеды у столовой. Так как в дальнейшем она будет передавать еду сотрудникам, можно учесть обеды на счете 41 «Товары». В учете сделайте проводки:
Дебет 41 Кредит 60 (76)
— отражена задолженность перед столовой за обеды для сотрудников;
Дебет 60 (76) Кредит 51
— оплачена стоимость обедов;
Дебет 73 Кредит 41
— отражена задолженность работника за обеды;
Дебет 20 (23, 25, 26) Кредит 70
— начислена зарплата сотруднику;
Дебет 70 Кредит 73
— удержана стоимость питания в столовой из зарплаты сотрудников.