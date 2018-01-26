1426 января 2018

Веду учет в двух компаниях. Поставщик прислал универсальный передаточный документ, а мы по ошибке проставили в нем печать не той компании, которой нужно. Можно ли нам рядом с ошибочной поставить печать нужной организации?

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отвечает:

Безопаснее переделать документ.

Ошибки в первичке исправляют так. Нужно перечеркнуть неверные сведения, поставить правильные, написать «Исправленному верить», поставить дату, подписи тех, кто составил документ. Второй вариант — заново выставить документ (письмо Минфина России от 22.01.16 № 07-01-09/2235).

Лишнюю печать в первичке можно перечеркнуть, но, если в документе мало места, будет путаница, какая печать верная. Если ревизоры не поймут, какая компания приняла товар, то снимут вычеты (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.07.15 № Ф04-21183/2015). Еще инспекторы могут посчитать компании, где вы ведете учет, взаимозависимыми. Попросите у поставщика исправленный документ.

Ставить печать в первичке и счете-фактуре не нужно (ст. 169 НК РФ, п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). В универсальном передаточном документе есть место для оттиска печати. Но он не нужен, если компания записала в строке 14 или 19 наименование (письмо ФНС России от 21.10.13 № ММВ-20-3/96@).

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