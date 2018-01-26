2826 января 2018

Решили составлять универсальный передаточный документ вместо счета-фактуры и накладной. Надо ли нам вносить изменения в учетную политику?

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отвечает:

Да, в учетную политику нужно внести изменения.

Компания вправе самостоятельно определить, какие формы первички использовать в работе. Формы утверждает руководитель (п. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Также их нужно прописать в учетной политике организации (п. 4 ПБУ 1/2008).

Компания вправе внести изменения в учетную политику, если хочет использовать новые формы документов. Для этого издайте приказ об изменениях. Безопаснее дополнить политику новой формой, но не отказываться от привычных накладных. Ведь некоторые покупатели отказываются работать с универсальным документом. Оформлять по одним операциям накладные и счета-фактуры, а по другим — УПД не запрещено.

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